Durchschnittsalter von 41 Jahren : Ranking: Diese Stadt in Ostdeutschland hat die älteste Bevölkerung

Die jüngste Bevölkerung Deutschlands lebt Angaben des Statistischen Bundesamtes zufolge in Heidelberg. In Ostdeutschland leben viele ältere Menschen.

Hannover/Berlin | Die jüngste Bevölkerung in Deutschland lebt in der Stadt Heidelberg. Das Durchschnittsalter der Heidelberger betrage 40,7 Jahre. Die älteste Bevölkerung von Deutschland lebe hingegen in der Stadt Suhl in Thüringen, im Schnitt seien dort die Menschen 51,0 Jahre alt. Das geht nach Angaben des Thüringer Landesamts für Statistik (TLS) aus Daten der Statis...

