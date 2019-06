Abkühlung nur im Norden? : Die Hitzewelle rollt an – Bis zu 38 Grad in nächster Woche

Es wird heiß in der kommenden Woche, sehr heiß – und zwar bundesweit.

von dpa

21. Juni 2019, 12:29 Uhr

Offenbach | Auf Deutschland rollt nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine Hitzewelle mit gefühlt über 38 Grad zu. "Nachdem der Osten Deutschlands dieses Jahr bereits zweimal von kleineren Hitzewellen betroffen war, deutet sich für die kommende Woche die erste bundesweite Hitzewelle an", berichtete der DWD in Offenbach am Freitag.

Der Sonntag sei bei "gefühlten Temperaturen unter 30 Grad" noch erträglich. "In den folgenden Tagen baut sich die Hitze jedoch nach und nach von Westen her auf und erreicht gegen Mitte der Woche ihren voraussichtlichen Höhepunkt."



Mittwoch und Donnerstag über 38 Grad heiß

Ab Montag könnte es die ersten Hitzewarnungen für den Südwesten Deutschlands geben, hieß es vom DWD. Mitte der Woche seien dann wohl große Teile des Bundesgebietes betroffen – mit Ausnahme der nördlichsten Landesteile.

"Besonders im Westen und Südwesten wird es richtig heiß", sagten die Meteorologen. "Gefühlt" könnte es Mittwoch und Donnerstag über 38 Grad heiß werden. Für die zweite Wochenhälfte sind die Vorhersagen mit Unsicherheiten behaftet. "Nach aktuellem Stand könnte sich die Hitze aber im Süden bis ins letzte Juni-Wochenende hinein halten."