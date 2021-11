Las Vegas : Deutscher gewinnt Poker-WM und acht Millionen Dollar

Diego Ribas/PX Imagens via ZUMA Press Wire/dpa

Er hatte die richtigen Karten, das richtige Glück und natürlich das richtige Können. Koray Aldemir ist in Las Vegas zum Poker-König geworden.

Las Vegas | Deutschland hat einen dritten Poker-Weltmeister: Der gebürtige Berliner Koray Aldemir hat in Las Vegas die World Series of Poker (WSOP) gewonnen und ein Preisgeld von acht Millionen Dollar (rund 7 Millionen Euro) eingestrichen. Der 31-Jährige setzte sich am Mittwochabend (Ortszeit) gegen den Briten Jack Oliver und den Amerikaner George Holmes durch...

