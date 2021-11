Raumfahrt : Deutscher Astronaut Maurer im Weltraum

Endlich! Mehrfach war der Raumflug verschoben worden - jetzt ist mit Matthias Maurer zum ersten Mal seit drei Jahren wieder ein deutscher Astronaut zur Forschungsstation ISS gestartet.

Cape Canaveral | Mit einem nächtlichen „Bilderbuch-Start“ ist Astronaut Matthias Maurer zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen und nun der zwölfte Deutsche im All. Nach mehreren Verschiebungen flog der 51 Jahre alte Saarländer am Donnerstag zusammen mit drei Kollegen von der US-Raumfahrtagentur Nasa an Bord einer „Crew Dragon“-Kapsel zum Außenposten der M...

