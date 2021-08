Störung bei der Deutschen Bahn : Züge im Münsterland lahmgelegt: Ausfälle im Fernverkehr

Der Bahnverkehr im Münsterland ist beeinträchtigt. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen.

Berlin | Eine Technikpanne hat am Freitagnachmittag den Zugverkehr der Deutschen Bahn im Münsterland und in Ostwestfalen massiv beeinträchtigt. Die Zugfunksysteme und auch die Rückfallebene seien ausgefallen, sagte ein Sprecher der Bahn in Berlin. "Das bedeutet, dass wir die Züge im Moment an den Bahnhöfen zurückhalten müssen." Related content In einem...

