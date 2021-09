Kindermord bleibt ungeklärt : Frankreich schickt „Maskenmann“ zurück nach Deutschland

Die Tat erinnert an seine Verbrechen in Deutschland, doch die Beweise reichen offenbar nicht aus. Nach seiner Auslieferung nach Frankreich kehrt Kindermörder Martin Ney ins Gefängnis in Niedersachsen zurück.

Celle/Schleswig | Für die Morde an drei Jungen verbüßt Martin Ney eine lebenslange Haft in der JVA Celle. Im Januar 2021 wurde der sogenannte Maskenmann allerdings von den deutschen Behörden nach Nantes ausgeliefert. Dort sollte dem heute 50-Jährigen der Prozess gemacht werden, weil er auch in Frankreich einen Jungen umgebracht haben soll. Doch zu diesem Verfahren w...

