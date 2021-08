Vorhersage : Das Wochenendwetter: unbeständig, kühl und regnerisch

Der Spätsommer lässt weiter auf sich warten: Das Wochenende beginnt vielfach mit teils kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern.

Offenbach | Das Wetter in Deutschland bleibt vorerst nicht gerade spätsommerlich. In den kommenden Tagen liegt die Bundesrepublik im Einflussbereich des festgesetzten Tiefs „Nick“ über Mitteleuropa, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Aus nördlicher Richtung werde feucht-kühle Meeresluft herangeführt, „wodurch sich ein unbeständiger und...

