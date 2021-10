Unfall bei Mini-Kreuzfahrt : Das Kreuzfahrtschiff MS Hamburg kracht in der Hafencity gegen die Kaimauer

Die Sonne lachte, die Vorfreude an Bord war groß. Doch die Mini-Kreuzfahrt in die Nordsee endete, bevor sie begonnen hatte.

Hamburg | Bei einem missglückten Wendemanöver ist in der Hamburger Hafencity das Kreuzfahrtschiff MS Hamburg gegen die Kaimauer geprallt. Bei dem Vorfall am Sonnabendnachmittag wurde niemand verletzt. An Bord befanden sich 465 Passagiere. Der 144 Meter lange Cruiser hatte nach dem Ablegen vom Cruise Center Baakenhöft wenden wollen, um Hamburg in Richtung Hel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.