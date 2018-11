Virales Meme im Internet : Warum das Bild zweier junger Menschen viele Fragen aufwirft

Unterhalten sich die beiden gerade über Fußball? Über Politik? Oder über Philosophie?

von Christopher Chirvi

20. November 2018, 18:03 Uhr

Edinburgh | Er scheint ihr etwas ins Ohr zu rufen, ihr gelangweilter Gesichtsausdruck dagegen geht ins Leere. Das Foto von zwei jungen Leuten in einem Nachtclub in Edinburgh wird hierzulande gerade zum Online-Hit.

Doch was hat ihr Gesichtsausdruck zu bedeuten? Was hat er gesagt? Über diese Fragen zerbrechen sich gerade zahlreiche Menschen die Köpfe – und basteln die entsprechenden Memes. Die beiden könnten sich demnach beispielsweise über Gesundheitstipps unterhalten haben:

Über den HSV:

Über Politik:

Über Einkaufstipps:

Über Philosophie:

Über den Zustand des MSV Duisburg vor 25 Jahren:



Über Film-Franchises:

Über Popmusiker:

Oder über die Rolle von Martin Kind bei Hannover 96:



Wie aber kam es zu den Memes? Radio 1 Newsbeat der BBC konnte die beiden Fotografierten bereits im September ausfindig machen. Damals wurde die Aufnahme von Lucia Gorman und Patrick Richie gerade im Vereinigten Königreich zum Internet-Phänomen.

Lucia Gorman und Patrick Richie können sich selbst nicht erinnern

Die beiden 18-Jährigen waren demnach an dem Tag unabhängig voneinander im Club "Bourbon" feiern. Da sie sich aus der Schule kannten, sprach Richie, der Gorman wiedererkannte, zu späterer Stunde an. Was er allerdings gesagt hat, weiß laut BBC keiner von beiden mehr. Dafür kennt man das Foto auch auf der anderen Seite des Kanals sehr gut.

Dort hat man gemutmaßt, er könnte sie belehrt haben:

Es könnte um die Chancen der Engländer beim Eurovision Song Contest gegangen sein:

Oder um Weltpolitik:

Wie Lucia Gorman gegenüber der BBC erzählte, wollte sie gerade nach Hause gehen, als Patrick Richie auf sie zukam. "Ich habe wahrscheinlich nur gedacht, ich nicke einfach", sagte sie. Dass sie dabei fotografiert wurden, merkten offenbar beide nicht.

In Großbritannien wurde damals gemutmaßt, es könne sich bei dem Foto auch um eine PR-Aktion für die Veranstaltungsreihe "Milk" gehandelt haben. Gorman arbeite während ihres Studiums selbst dafür – bestreitet aber, etwas mit dem Foto zu tun zu haben. Es sei zuerst von jemandem getwittert worden, der mit ihren Freunden zur Schule gehe, wie sie gegenüber der BBC betonte. Der Popularität des Bildes hat das jedenfalls nicht geschadet.