Alle Fragen und Antworten : Das Ende der Impfpriorisierung – das müssen Sie jetzt wissen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll in einigen Wochen die Impfpriorisierung wegfallen.

Berlin | Es ist ein Datum, auf das viele nach aufreibenden Monaten in der Corona-Pandemie schon ungeduldig warten: Spätestens ab Juni sollen sich alle Menschen in Deutschland impfen lassen können, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ankündigte. Dann soll die so genannte Priorisierung enden, die bisher eine Reihenfolge festlegt, wer wann zum Zuge kommt. Der...

