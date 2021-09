Was sich noch alles ändert : Nie mehr Dänisches Bettenlager: Möbelhaus wechselt den Namen

Die Möbelkette Dänisches Bettenlager startet in wenigen Wochen mit einem neuen Namen. Und auch das Konzept des Unternehmens wird umgestellt.

Handewitt | Vom 27. September an soll die Kette Dänisches Bettenlager wie die dänische Mutter heißen: Jysk. Bislang seien mit Dänisches Bettenlager in Deutschland und Jysk im Rest Europas zwei verschiedene Unternehmen am Start gewesen, nun würden Sortimente, Systeme und Prozesse mit einheitlichem Markennamen unter einem Dach vereinheitlicht, sagte der dänische Jy...

