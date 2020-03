Im Alter von 81 Jahren : Country-Sänger Kenny Rogers ist gestorben

Der Country-Star Kenny Rogers ist im Kreise seiner Familie im Alter von 81 Jahren gestorben.

von afp

21. März 2020, 08:17 Uhr

Texas | Der US-Country-Star Kenny Rogers ist tot. Er sei zuhause im Kreise seiner Angehörigen im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte seine Familie am Freitagabend mit. Der in Texas geborene Sänger war für zahlreiche Hits bekannt, darunter "The Gambler", "Lucille" und "Islands in the Stream".





Mehr Informationen in Kürze.