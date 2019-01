Suche nach Zweijährigem in Spanien : Wird Julen heute gefunden? Es fehlen noch knapp eineinhalb Meter

Ein Team gräbt sich weiter zu der Stelle vor, an der Julen vermutet wird. Eine Bergung könnte noch am Freitag gelingen.

von dpa

25. Januar 2019, 18:09 Uhr

Málaga | Bei der seit zwölf Tagen andauernden Suche nach dem in einem tiefen Brunnenschacht in Spanien vermuteten Julen läuft der Countdown. Ein achtköpfiges Team von Bergarbeitern war am Freitagnachmittag noch knapp eineinhalb Meter von der Stelle entfernt, an der sich der Zweijährige befinden soll, wie die Vizedelegierte der Madrider Zentralregierung in Andalusien, María Gámez, auf Twitter mitteilte.

Die Männer arbeiteten im andalusischen Totalán seit Donnerstagabend in einem rund 80 Meter tiefen Rettungsschacht unter schwierigsten Bedingungen zumeist liegen oder knieend. Sie waren damit beschäftigt, mit Presslufthämmern und Spitzhacken einen insgesamt vier Meter langen waagerechten Tunnel zu graben. Am Nachmittag hatten sie in mühseliger Arbeit zweieinhalb Meter geschafft.

Arbeiten "im Rhythmus des Berges"

Jedoch erschwerten die Gesteinsbedingungen weiterhin die Arbeiten, sagte Polizeisprecher Jorge Martín vor Journalisten. "Wir haben dieselben Probleme vorgefunden wie an den vergangenen Tagen: Extrem harter Felsen." Kurz vor Mittag sei eine dritte Mikrosprengung durchgeführt worden, betonte Martín weiter. Ein Hubschrauber sei geschickt worden, um mehr Sprengstoff zu holen.

Eine genaue Zeit, wann der Tunnel fertiggestellt ist und Julen eventuell gefunden werden kann, konnte Martín nicht nennen. Man müsse "im Rhythmus des Berges" arbeiten. Jedoch hofften die Einsatzkräfte, den Jungen noch im Laufe des Freitags bergen zu können.

Das Video zeigt den Tunnelbau in Spanien:

Seit dem 13. Januar kein Lebenszeichen



Von dem Kind gab es weiterhin kein Lebenszeichen. Man hofft, dass es noch am Leben sein könnte. Julen soll am 13. Januar bei einem Ausflug mit seinen Eltern in einen 107 Meter tiefen, illegal gegrabenen Schacht gefallen sein. Weil das Loch nur einen Durchmesser von 25 bis 30 Zentimetern hat, hatten die Retter entschieden, einen parallelen Schacht auszuheben, um zu Julen vorzudringen. Er wird in einer Tiefe von 70 bis 80 Metern vermutet.

Julen und seine Eltern sind neue, ganz besondere Opfer des spanischen Dürredramas. Der 107 Meter tiefe Brunnenschacht wurde nach Behördenangaben auf der Suche nach Wasser gegraben. In Spanien ist das keine Seltenheit. Im Gegenteil: Nach Schätzung der Umweltorganisation Greenpeace gibt es im ganzen Land über eine Million solcher illegaler Löcher. Die Zeitung "El Mundo" schrieb, in Wirklichkeit seien es viel mehr. Und "diejenigen Bohrungen, die nicht zum Erfolg führen, werden mehr schlecht als recht zugedeckt".

Tunnelgrabungen hatten sich immer wieder verzögert

Seit Jahren regnet es in Spanien aufgrund es Klimawandels zu wenig. Flüsse trocknen aus, vor allem im Süden und im Landesinneren gibt es immer mehr steinwüstenähnliche Landschaften. Besitzer von Grundstücken und Fincas beauftragen deshalb sogenannte "Poceros", erfahrene "Löchergräber" mit Bohrungen, die oft in wahren Nacht- und Nebelaktionen nur bei Mondschein gegraben werden. Im Volksmund heißen diese Schächte deshalb "Mondscheinlöcher".

Julens Vater José Rosello räumte ein, dass das Unfall-Loch mit der nur 25 Zentimeter breiten Öffnung auf dem Grundstück des Freundes einer seiner Cousinen wohl nicht ausreichend gesichert war: "Es war mit einigen Steinen zugedeckt, die sie (die Cousine und der Freund) draufgelegt haben." Niemand habe diese Steine entfernt. "Aber die Steine waren wohl nicht ganz fest. Julen ist wohl draufgetreten und durchgerutscht. Der Kleine ist sehr schlank, er wiegt nur elf Kilo." Die spanischen Behörden haben wegen der Schuldfrage bereits Ermittlungen eingeleitet.

Extreme Bedingungen

Verschiedene Probleme – darunter der unebene, schwer zugängliche Unglücksort am Hügel Cerro de la Corona unweit der Küstenstadt Málaga sowie die Härte des Bodens – hatten die Arbeiten immer wieder verzögert. Weil die Bergarbeiter auch in der Nacht zum Freitag auf extrem harten Felsen gestoßen seien, seien zwei Mikrosprengungen zur Lockerung des Bodens durchgeführt worden, berichteten die Zeitung "La Vanguardia" und andere spanische Medien unter Berufung auf die Vertretung der Madrider Zentralregierung in Andalusien.

Die Bergarbeiter, erfahrene Spezialisten aus der nordspanischen Kohleregion Asturien, arbeiten aus Sicherheitsgründen vorwiegend mit Spitzhacken und Presslufthämmern. Die Zweierteams werden mit einer speziellen Kapsel in den Schacht herabgelassen und lösen sich alle 30 bis 40 Minuten ab. Die Bedingungen seien extrem, wegen der Enge könnten die Männer nur knieend oder liegend graben, hieß es.