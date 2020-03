Umsätze vervierfacht : Coronavirus führt in Amerika zu Ansturm auf Waffen

In Deutschland führt die Coronavirus-Krise zu einem Ansturm auf Klopapier. Die Amerikaner decken sich mit Waffen ein.

von dpa

21. März 2020, 11:18 Uhr

Washington | Die Ausbreitung des Coronavirus verunsichert nicht nur viele Menschen – in den USA führt die Krise auch zu einem Ansturm auf Waffen und Munition. Der Munitionshändler Ammo.com teilte in dieser Woche mit: "Wir haben einen signifikanten Anstieg der Verkäufe verzeichnet, der direkt mit der Zunahme von Covid-19 und seiner Verbreitung im ganzen Land zusammenhängt." Zwischen dem 23. Februar und dem 15. März hätten sich die Umsätze verglichen mit demselben Zeitraum zuvor mehr als vervierfacht. Menschen horteten nicht nur Dinge wie Toilettenpapier und Grundnahrungsmittel, sondern "auch Munition in einem noch nie da gewesenen Ausmaß".

Vor allem Erstkunden nehmen zu

Die Handelsvereinigung der Schusswaffenindustrie in den USA (NSSF) teilte am Freitag (Ortszeit) mit, Waffen- und Munitionsverkäufe nähmen zu. Besonders unter Erstkunden seien Zuwächse zu verzeichnen. Bereits vor wenigen Tagen hatte es in einer NSSF-Mitteilung geheißen, Amerikaner stünden an örtlichen Waffenläden Schlange, um sich mit Waffen und Munition einzudecken. Das FBI habe der NSSF mitgeteilt, dass Anfragen nach Hintergrundprüfungen von potenziellen Schusswaffenkäufern rund doppelt so hoch seien wie vor einem Jahr.

Man will vorbereitet sein

In einer Schlange vor einem Waffenladen in Los Angeles sagte ein Kunde dem Sender NPR: "Es geht eigentlich nur darum, dass die Regierung und die Polizei nicht in der Lage sein werden, uns zu schützen, wenn die Dinge in den nächsten Wochen bis Monaten schlecht laufen und die Menschen in Panik geraten und randalieren und plündern." Er handele weniger aus Angst als vielmehr aus dem Bedürfnis, vorbereitet zu sein. Mark Healy, Waffenladenbesitzer in Tempe (Arizona), sagte dem Magazin Newsweek: "Ich bin seit zehn Jahren in diesem Geschäft und habe so etwas noch nie gesehen."