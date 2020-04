Kreative Maßnahme : Coronavirus: Wie Osterhasen helfen sollen, im Supermarkt Abstand zu halten

In einem Münchner Supermarkt wurden Mitarbeiter auf der Suche nach Schutzmaßnahmen kreativ.

von dpa und tdet

04. April 2020, 13:36 Uhr

München | In einem Münchner Supermarkt helfen fortan Osterhasen dabei, die nötigen 1,5 Meter Mindestabstand zum Gegenüber einzuhalten. Angestellte haben dort eine niedrige Mauer aus Hunderten goldenen Schokohasen vor der Fleisch-, Fisch- und Käsetheke aufgebaut. So können die Kundinnen und Kunden weiterhin mit genügend Distanz an der Theke einkaufen.

