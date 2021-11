Brauchtum : Corona und Streit überschatten Ankunft des Nikolaus

Früher strömten die Menschen in Massen herbei, wenn der Sinterklaas sich in den Niederlanden ankündigte. Diesmal waren es nur wenige, die den Heiligen in Rot empfangen durften. Protest gab es auch.

Baarn | Zum zweiten Mal in Folge ist die traditionelle Ankunft des Nikolaus in den Niederlanden am Samstag von Corona beeinträchtigt worden. Die Begrüßungszeremonie für den Sinterklaas, wie der Heilige mit dem weißen Rauschebart und dem roten Bischofsmantel dort genannt wird, musste ohne den sonst üblichen Besucheransturm stattfinden. Nur einige Kinder ...

