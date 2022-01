Experten sehen Probleme : Corona in Österreich: Verzögert sich die allgemeine Impfpflicht?

Österreich will zum 1. Februar eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 einführen, daran hält das Gesundheitsministerium fest. Doch die für die Umsetzung zuständige Organisation ELGA äußerte Zweifel an diesem Zeitplan.

Wien | Als erstes Land in Europa will Österreich eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus einführen. Laut den Plänen der Regierung unter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) soll die Impfpflicht ab dem 1. Februar 2022 gelten. Der erste Stichtag zum Nachweis einer Impfung soll der 15. März sein. Einen solchen Stichtag, an dem ein zentrales Impfregister ...

