Höchste Inzidenz weltweit : Dänemark plant wegen Omikron-Variante neue Corona-Beschränkungen

Dänemark weist aktuell eine der höchsten Inzidenzen weltweit auf. Die Omikron-Variante verbreitet sich rasant. Bremsen will das Nachbarland den Anstieg mit neuen Maßnahmen und zügigen Booster-Impfungen.

Kopenhagen | In Dänemark sind am Donnerstag fast 10.000 neue Corona-Fälle registriert worden – so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. In rund 3000 Fällen handelt es sich dabei um Omikron-Variante des Virus, wie das nationale Seruminstitut am Abend mitteilte. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei über 900 – das ist momentan einer der höchsten Inzidenzwerte w...

