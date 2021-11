Pandemie : Corona-Zahlen steigen rasch - Wie hoch ist die Dunkelziffer?

Die Inzidenz erreicht nach knapp zwei Jahren Corona-Pandemie wieder einmal Rekordwerte. Dabei ist das nur die Zahl der bekannten Fälle - Stichwort Dunkelziffer. Wie Wissenschaftler die Lage einschätzen.

Bremen | Auch wenn die Corona-Zahlen in die Höhe schnellen - die tatsächliche Inzidenz dürfte deutlich höher liegen als die gemeldete. Einige Forschende gehen davon aus, dass derzeit etwa die Hälfte der Infektionen nicht entdeckt wird. Die Dunkelziffer ist also in etwa so groß wie die Zahl bekannter Fälle. Und mit steigendem Infektionsgeschehen erhöht sich ...

