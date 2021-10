Corona-Pandemie : WHO beobachtet neue Delta-Mutante – Erstes Fälle in Deutschland

Den meisten Menschen dürfte es schwerfallen, alle Corona-Mutationen aufzuzählen. Doch eine Deltavariante zieht jetzt die Aufmerksamkeit der WHO auf sich. Auch in Deutschland ist diese Art des Coronavirus erschienen.

Berlin | Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat laut eigener Aussage eine neue Mutante der Corona-Variante Delta im Blick, die auch in Deutschland bereits gefunden wurde. Das Virus namens AY.4.2 weise zwei zusätzliche Mutationen auf, teilte die WHO am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Alle Entwicklungen zur Corona-Krise im Liveblog ...

