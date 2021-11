Trotz Corona-Impfnachweis : „Wie 1945“: Senioren müssen Café verlassen – weil der Ausweis fehlte

Weil sie ihren Personalausweis nicht bei sich hatten, mussten Senioren einen Bäcker verlassen. Das führte zu Tränen – und teilweise kamen auch traumatische Erinnerungen hoch.

Rendsburg | Wie schon so oft, will die ehrenamtlich tätige Pamela Browatzki mit einer Kollegin und vier Senioren am Mittwochnachmittag zum Kaffeetrinken. Es soll, wie auch in den Wochen zuvor, in die Bäckerei Andresen am Schiffbrückenplatz im schleswig-holsteinischen Rendsburg gehen. Doch dieser Nachmittag wird mit Frust und Tränen enden, dem Personal beim Bäcker...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.