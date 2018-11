Neu bei Netflix : Coens "Ballad of Buster Scruggs": Sechs Western in einem

Der neue Coen-Film läuft im Internet: "The Ballad of Buster Scruggs" startet Freitag bei Netflix. Was taugt der Western?

von Daniel Benedict

15. November 2018, 15:29 Uhr

Berlin | Die Coens stellen ihre ersten Netflix-Produktion vor: Der Episodenfilm "The Ballad of Buster Scruggs" erzählt sechs Mini-Western mit Stars wie Liam Neeson, James Franco, Brendan Gleeson und Tom Waits. Ab dem 16. November ist der Film beim Streamingdienst verfügbar.

Wovon handelt "The Ballad of Buster Scruggs"?



Der neue Filme der Coen-Brüder trägt die "Ballade von Buster Scruggs" nicht nur im Titel; das Buch ist auch sein erstes Bild: ein angestoßener Band mit illustrierten Western-Short-Storys, rückdatiert auf die 1870er Jahre. (In Wahrheit stammen die Geschichten von den Coens selbst.) Eine Hand blättert durch die ersten Seiten, das Inhaltsverzeichnis avisiert sechs Geschichten und als das erste Kapitel aufgeschlagen ist, blendet die Kamera in die Szene über.



Schon die bibliophile Rahmung der Western-Episoden macht Spaß; und mit Buster Scruggs geht es gleich lustig weiter: Tim Blake Nelson spielt in der Titelrolle einen singenden Revolverhelden. Buster ist ein ebenso gut gelaunter wie tollkühner Killer, der von einer tödlichen Provokation in die nächste stolpert und seine Gegner selbst dann sicher erschießt, wenn er gar keine Waffe zur Hand hat: Ein Tritt auf den Pokertisch genügt, und ein lockeres Brett lenkt den Schuss des Kontrahenten direkt in dessen Gesicht. Wieder und wieder. Danach tanzt Buster auf dem Tresen und trällert unter dem Jubel des Saloons den nächsten Song. Das fröhliche Töten könnte ewig weiter gehen, wenn nicht auch der beste Schütze irgendwann einen Fehler machte. Sein letztes Lied begleitet Buster an der Engelsharfe.

Das Coen-Prinzip: Alles endet in der Katastrophe

Es hat seinen Grund, dass ein toter Baum samt Rinderschädel den Titel des Balladen-Bands ziert: Wie in jedem Coen-Film gilt auch hier die Grundannahme, dass bislang noch alles schief gegangen ist. Ein gutes Ende nimmt es auch hier mit kaum einem, nicht mit dem Bankräuber (James Franco), der in "Near Algodones" nur der ersten Hinrichtung entkommt, und auch nicht mit der jungen Braut (Zoe Kazan) aus "The Gal Who Got Rattled". Nur Tom Waits erlebt als Goldgräber der Geschichte "All Gold Canyon" ein unwahrscheinliches Happy End. Das Einverständnis, mit dem am Ende Hirsch und Waldvogel applaudieren, wirkt wie ein Augenzwinkern.

Von der Serie zum Film

Ursprünglich war das Netflix-Projekt der Coen-Brüder als Serie konzipiert. Später wurde beschlossen, die sechs Episoden doch als Spielfilm zusammenzufassen – womit die Brüder sich eine Premiere in Venedig und Chancen im Oscars-Rennen gesichert haben. Zum neuen Ansatz veröffentlichten sie ein launiges Statement: "Wir haben Anthologie-Filme schon immer geliebt, besonders die italienischen aus den 60er Jahren, die Arbeiten verschiedener Regisseure zu ein und demselben Thema zusammenbrachten", hieß es damals. "Als Autoren einer Sammlung von Western-Geschichten hatten wir dasselbe vor, in der Hoffnung, die besten Regisseure unserer Zeit einzubinden. Zu unserem großen Glück haben beide zugesagt."

Zwei Regisseure mit sechs Tonarten

Der Gag ist ernstzunehmen: Denn auch wenn Joel und Ethan Coen alle sechs Geschichten selbst inszeniert haben, zeigen sie mit jeder einzelnen eine andere Seite von sich – als wären sechs und nicht zwei Regisseure am Ruder. Immer schicken sie hoffnungsvolle Figuren in die Katastrophe; und doch führt das Muster zu ganz unterschiedlichen Filme. Die Titel-Episode ist ein sarkastisches Musical, das den mythischen Helden an seiner Begeisterung für sich selbst sterben lässt. "The Gal Who Got Rattled" schildert empathisch die Tragödie einer jungen Frau, die gerade die Suche nach Sicherheit ins Unglück führt.

Und "Meal Ticket", die schönste und kühnste Episode, ist eine an Kafka erinnernde Geschichte über die Hilflosigkeit der Kunst: Ein Schausteller (Harry Melling) reist hier mit seinem Impresario (Liam Neeson) von Ort zu Ort und trägt den Siedlern Shelley, Shakespeare und Lincolns Gettysburg-Rede vor. Die allerdings dürften nicht zum Lauschen gekommen sein, sondern zum Glotzen: Der Rezitator hat weder Arme noch Beine. Nichts zerstören die Coens grausamer als sein heroisches Aufbäumen gegen die Sinnlosigkeit. Am Ende wird er gegen ein rechnendes Huhn ersetzt.

"The Ballad of Buster Scruggs". USA 2018. R: Joel und Ethan Coen. D: Tim Blake Nelson, Liam Neeson, Herry Melling, James Franco, Tom Waits, Zoe Kazan. 133 Minuten. Ab 16. November 2018 bei Netflix.