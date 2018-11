Schwerer Industrieunfall : China: Mindestens 22 Tote bei Explosion in Chemiewerk

Ein Explosion in einem Chemiewerk kostet 22 Menschen das Leben. Schwere Industrieunfälle sind in China keine Seltenheit.

28. November 2018, 06:14 Uhr

Peking | Bei einer Explosion in der Nähe eines Chemiewerks in China sind 22 Menschen getötet worden. 22 weitere wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete.

Das Unglück ereignete sich demnach in der 200 Kilometer nordwestlich von Peking gelegenen Stadt Zhangjiakou. Ein durch die Explosion ausgelöstes Feuer habe 38 Lastwagen und 12 andere Fahrzeuge zerstört.

Behörden leiteten eine Untersuchung ein, um die Ursache der Explosion zu klären. In China kommt es immer wieder zu Industrieunfällen mit Toten. Oft sind nicht eingehaltene Sicherheitsvorschriften der Grund.