Unfall in Leverkusen : Chempark-Explosion: Abfälle aus Agrar-Chemie-Produktion

Trotz einer ersten Entwarnung besorgt Anwohner in Leverkusen weiter die Frage, welche Stoffe bei der Explosion am Chempark womöglich in die Luft gelangten. Nun gibt es Infos über die Inhalte der betroffenen Abfalltanks.

Leverkusen | In dem Abfalltanklager der Explosion von Leverkusen haben sich nach Angaben der Kölner Bezirksregierung „flüssige Reststoffe aus der Produktion von Chemikalien für die Landwirtschaft“ befunden. Der Hauptbestandteil dieser Abfälle seien „phosphor- und schwefelhaltige Chemikalien“, teilte die Behörde am Samstag mit. Noch sei aber die Frage offen, ob ...

