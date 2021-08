Monty Python vs. Wokeness : Cancel Culture: John Cleese dreht Serie mit Opfern der Verbotsdebatten

"Cancel Me": So soll eine neue Serie von Monty-Python-Star John Cleese heißen, in der Befürworter und Leidtragende der Cancel Culture zu Wort kommen sollen.

London | Der britische Schauspieler John Cleese (81) arbeitet an einer Doku-Serie über die sogenannte Cancel Culture für den britischen Sender Channel 4. Das frühere Mitglied der Komikergruppe Monty Python will darin nach eigenen Angaben der Frage auf den Grund gehen, "warum eine neue 'woke'-Generation die Regeln dessen, was gesagt werden kann und was nicht, n...

