Unfall bei der Bundeswehr : Zwei Soldaten in Niedersachsen von Panzer überrollt – was wir wissen

Tragischer Unfall bei der Bundeswehr: Während einer Übung auf dem Truppenübungsplatz in Bergen in Niedersachsen sind zwei Soldaten von einem Panzer überrollt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Bergen | Schrecklicher Unfall bei der Bundeswehr: Zwei Soldaten sind am Dienstag bei einer Übung der Panzerschule Munster auf dem Truppenübungsplatz Bergen in Niedersachsen in ihrem Geländewagen von einer Panzer überrollt worden. Sie starben. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Das Verfahren sei in einem solch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.