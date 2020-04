Mutmaßlich rechtsextremistisches Attentat : Bundesanwaltschaft klagt mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke an

Im Mordfall Lübcke hat der Generalbundesanwalt Anklage gegen den Hauptverdächtigen erhoben.

von dpa

29. April 2020, 13:56 Uhr

Karlsruhe | Der Prozess nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Attentat auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll am Oberlandesgericht Frankfurt stattfinden, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte.

Mehr Infos in Kürze