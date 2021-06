Kampf gegen Vormundschaft : Bei Instagram gespielt fröhlich: Britney Spears entschuldigt sich bei Fans

Britney Spears kämpft vor Gericht gegen ihre Vormundschaft: per Telefon erhebt die Sängerin schwere Vorwürfe gegen ihre Familie und Betreuer. Bei Instagram wendet sie sich an ihre Fans.

Los Angeles | Bei Instagram zeigte sich Popstar Britney Spears ("Toxic") stets von ihrer fröhlichen Seite – doch war alles nur gespielt? Nach ihrer emotionalen Gerichtsanhörung wandte sie sich an ihre Fans und erklärte ihr Verhalten. "Ich entschuldige mich dafür, so getan zu haben, als sei ich okay gewesen in den vergangenen zwei Jahren", schrieb die 39-Jährige ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.