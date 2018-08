Suche nach Ursache : Bremer Flughafen: Sicherheitsbereich geräumt, Flugverkehr ruht

Nach einem Alarm am Bremen Airport wurde der Sicherheitsbereich geräumt. Derzeit suchen Beamte den Flugahafen ab.

von Tobias Bosse

08. August 2018, 12:29 Uhr

Bremen | Seit etwa halb zehn Uhr am Mittwochmorgen ruht der Flugverkehr am Bremer Flughafen. Der Grund dafür ist eine Sicherheitstür, bei der Alarm ausgelöst wurde. Der Sicherheitsbereich des Flughafens wurde daraufhin geräumt. Die Gründe, weshalb der Alarm ausgelöst wurde, sind noch unklar.

Nach Angaben der Bundespolizei konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sich Unbefugte im Sicherheitsbereich hinter den Personenkontrollen aufhielten. Der Verdacht habe sich aber bislang nicht bestätigt, auch seien keine gefährlichen Gegenstände gefunden worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Um die Ursache zu finden, suchen aktuell Beamten der Bundespolizei mit Spürhunden den Flughafen ab. Deshalb seien die Sicherheitskontrollen von Terminal 1 und 2 bis mindestens zwölf Uhr gesperrt, erklärte Holger Jureczko, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bremen.

Von der Räumung waren insgesamt acht Maschinen und mehr als 100 Passagiere, die ihren Flieger wieder verlassen mussten, betroffen. Die Maschinen werden zur Stunde ebenfalls abgesucht. Man gehe nicht davon aus, dass Flüge gestrichen werden müssen, sagte eine Sprecherin des Flughafens.

Allerdings werde es auf acht Verbindungen vermutlich zu Verspätungen kommen. Passagiere sollten sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihren Airlines über die Abflugzeiten informieren, riet eine Sprecherin.

Bereits am Dienstag wurde der Flughafen in Frankfurt geräumt worden, nachdem es zu einem Vorfall an der Sicherheitskontrolle gegeben hatte.