„Nicht mehr unter Verdacht“ : Brandanschlag auf Robert Koch-Institut: Festgenommener unschuldig

Nach dem Brandanschlag auf das Robert-Koch-Institut im Herbst 2020 war am Freitag ein Mann verhaftet worden.

Berlin | Nach einem Brandanschlag auf ein Gebäude des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin im Herbst 2020 hat sich ein am Freitag festgenommener Mann als unschuldig herausgestellt. "Er steht nicht mehr unter Verdacht", wird ein Polizeisprecher bei "Bild" zitiert. Der Mann sei wieder auf freiem Fuß. Der 43-Jährige war in Berlin-Gesundbrunnen nach Hinweisen ...

