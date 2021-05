Baustelle bei Berlin : Brand nahe Tesla-Werk: Linke Gruppe hinterlässt Bekennerschreiben

In der Nacht zu Mittwoch brennen in der Nähe des künftigen Tesla-Werks bei Berlin Stromkabel – die Polizei ermittelt auch zu einem möglichen politischen Motiv. Eine linke Gruppe hat sich im Internet dazu gemeldet.

Grünheide (Mark) | Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus, sagte ein Sprecher am Mittwochvormittag. "Die Ermittlungsgruppe des LKA ist gerade vor Ort und untersucht den Tatort." In der Nacht zu Mittwoch hatten Stromkabel in einem Wald etwa 500 Meter entfernt von dem künftigen Werk des Autobauers gebrannt. Am Mittag tauchte ein Bekennerschreiben auf. Unter ...

