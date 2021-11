Preisverleihung : Boyband BTS gewinnt drei American Music Awards

BTS bringen etwas Abwechslung in die American Music Awards. Die Boyband aus Südkorea löste Dauersiegerin Taylor Swift als Künstler des Jahres ab - und holte weitere Auszeichnungen.

Los Angeles | Die südkoreanische Boyband BTS hat bei den American Music Awards den Hauptpreis als Künstler des Jahres gewonnen. Die siebenköpfige Band setzte sich unter anderem gegen Sängerin Taylor Swift durch, die den Preis zuletzt dreimal in Folge gewonnen hatte. BTS erhielten am Sonntag in Los Angeles auch die Auszeichnungen als beste Pop-Gruppe und für „But...

