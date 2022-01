Auf Ponyhof der Schwägerin : Boss-Hoss-Sänger Alec Völkel züchtet Rinder in Ostfriesland

Endlich hat der Cowboy eine Herde: Der Sänger der Band The BossHoss, Alec Völkel, ist unter die Rinderzüchter gegangen – und zwar im Landkreis Leer.

Meinersfehn | Zusammen mit Schwager und Schwägerin Stefan und Julia aus Meinersfehn in der Gemeinde Uplengen will Völkel Wagyu-Rinder züchten. Drei der edlen Tiere sind nun auf dem Ponyhof der Familie in Ostfriesland eingezogen. Fleisch von Wagyu-Rindern gehört zu dem edelsten, was man auf dem Fleischmarkt kaufen kann. Es ist gleichermaßen teuer wie selten. (...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.