Rechter Terror : Bombendrohungen gegen Rathäuser in Bremen und Köln

Am Dienstag gibt es gegen die Rathäuser in Bremen und Köln Bombendrohungen. Die Polizei prüft die Ernsthaftigkeit.

von dpa und mma

15. Oktober 2019, 08:59 Uhr

Köln | Gegen das Bremer Rathaus gibt es aktuell eine Bombendrohung. Das teilte die Polizei via Twitter mit. Die Beamten prüften die Ernsthaftigkeit, die Mitarbeiter sollten zur Sicherheit das Gebäude verlassen.





Eine Bombendrohung gegen das Kölner Rathaus ist von der Polizei als nicht ernsthaft eingestuft worden. Gleichlautende Drohungen seien in der Vergangenheit auch bei einer Stadt in Süddeutschland eingegangen. Polizeipräsident Uwe Jacob mahnte am Dienstag in diesem Zusammenhang einen verantwortungsvollen Umgang mit solchen Drohungen an. "Wir nehmen die Gefahr des rechten Terrors sehr ernst und gehen allen Hinweisen sehr gewissenhaft nach", sagte Jacob. "Genauso wichtig ist es, Extremisten, die Angst schüren wollen, keine Plattform zu bieten. Beides im Blick zu haben und die Verantwortung für die daraus resultierende Entscheidung zu übernehmen, fordert uns in höchstem Maße."

Zuerst hatte der "Kölner Express" berichtet. Demnach lag dem Blatt ein Drohschreiben vor, wonach ein Rucksack mit Plastiksprengstoff in der Nähe des Haupteingangs abgelegt werden sollte.

