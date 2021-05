Jugendlicher verhaftet : Blutbad an russischer Schule: Putin spricht Angehörigen sein Beileid aus

Acht Menschen, die meisten Kinder, sind an einer Schule im russischen Kasan Opfer eines tödlichen Angriffs geworden.

Moskau | In einer Schule in der russischen Republik Tatarstan sind mehrere Menschen getötet worden. Bei dem Angriff in der Großstadt Kasan waren am Dienstagvormittag nach offiziellen acht Menschen getötet worden – die meisten von ihnen Kinder. Die Staatsagenturen hatten zuvor elf Getötete gemeldet. Ein mutmaßlicher Schütze wurde festgenommen. Laut einer region...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.