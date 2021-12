Pandemie : Bitter für Reisende: Hohe Corona-Inzidenz auf Mallorca und an der Algarve

Schlechte Nachrichten für Urlauber, die ihre Weihnachtsferien in Spanien und Portugal verbringen wollen: Die Ferienländer melden plötzlich einen Corona-Infektionstsunami.

Palma de Mallorca | Viele Reisende hatten auf eine Corona-Entspannung in der Ferne gehofft. Nun müssen sich die Feriengäste darauf einstellen, dass die Situation auf Mallorca, den Kanarischen Inseln, an der Costa Blanca oder der portugiesischen Algarve auch nicht besser ist als in der Heimat. Deswegen ändern viele doch noch im letzten Moment ihre Reisepläne: Es hagelt St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.