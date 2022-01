Bilder aus der Silvesternacht : Von Paris bis New York: So begrüßt die Welt das Jahr 2022

Weltweit wurde das Jahr 2022 begrüßt. Die meisten Silvesterfeierlichkeiten wurden wegen der Corona-Pandemie zwar abgesagt – schöne Bilder gab es trotzdem.

Paris | Wie in Deutschland wurden auch in anderen Ländern der Welt viele große Partys und Feuerwerke abgesagt, darunter Festivitäten in Paris und London. In der französischen Hauptstadt war etwa verboten, auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées mit Sekt anzustoßen. Trotzdem versammelte sich dort eine große Menschenmenge. In Madrid standen etwa 7000 Me...

