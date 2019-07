Irrgarten : Biene Maja und Willi gibt es jetzt aus Hanf und Mais

Seit Ende April hat ein 20-köpfiges Team den Irrgarten entstehen lassen.

von dpa

09. Juli 2019, 19:28 Uhr

Utting am Ammersee | Biene Maja und ihr Freund Willi sind jetzt Grundlage für ein Labyrinth in einem Maisfeld. Die Landwirte Corinne und Uli Ernst haben im bayerischen Utting am Ammersee mit einem 20-köpfigen Team einen Irrgarten mit den Umrissen der Zeichentrick-Insekten geschaffen. Dafür haben sie nach Angaben vom Dienstag Ende April eine bienenfreundliche Pflanzenmischung aus Sonnenblumen, Hanf, Mais, wilder Malve, Zierkürbissen, Bohnen, wildem Wein und Hopfen ausgesät. Später wurde das Motiv mit Hilfe von GPS-Technik von Studenten der Hochschule München in das fast zwei Hektar große Feld eingemessen. Für Besucher wird das Labyrinth offiziell vom 16. Juli bis Ende September geöffnet.