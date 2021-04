Zu 150 Jahren Haft verurteilt : Milliarden-Betrüger Bernie Madoff im Gefängnis gestorben

Der wegen eines der größten Betrugsfälle der Finanzgeschichte verurteilte US-Börsenmakler Madoff ist tot.

Butner | Entsprechende US-Medienberichte bestätigten US-Justizbehörden am Mittwoch auf Nachfrage. Madoff verstarb im Alter von 82 Jahren in einem Klinikum eines Gefängnisses im US-Bundesstaat North Carolina, wo er seine Strafe verbüßte. Madoff litt an einer tödlichen Nierenkrankheit Madoff gilt als Mastermind eines Finanzschwindels historischer Dimension...

