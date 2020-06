Faktencheck : Besteht auf Demonstrationen eine erhöhte Ansteckungsgefahr mit Covid-19?

Demonstrationen sind in der Corona-Krise in allen Bundesländern erlaubt, dennoch gelten einige Auflagen. Die Länder entscheiden weitgehend in eigener Verantwortung über schrittweise Lockerungen, deshalb ist die Lage in jedem Bundesland unterschiedlich. Generell werden Demonstrationen nur unter Auflagen zur Sicherstellung des Infektionsschutzes – also Abstands- und Hygieneregeln – erlaubt.

In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine pauschale Höchstgrenze von 150 Teilnehmern, Schleswig-Holstein erlaubt bis zu 100 Menschen. In Nordrhein-Westfalen gilt beispielsweise eine Höchstzahl an Teilnehmern, gerechnet auf die Gesamtfläche. Für Demonstrationen in Sachsen-Anhalt muss die Versammlungsbehörde zusammen mit dem Gesundheitsamt erst grünes Licht geben. Keine Beschränkungen bezüglich der Teilnehmerzahl gibt es etwa in Berlin, Sachsen und Thüringen.