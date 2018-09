U-Boot-Mord an Kim Wall : Berufungsprozess: Verteidigung von Peter Madsen fordert milderes Strafmaß

Der zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilte Peter Madsen will die Länge seiner Gefängnisstrafe anfechten lassen.

von dpa und Lorena Dreusicke

26. September 2018, 11:32 Uhr

Kopenhagen | Im Berufungsprozess gegen den wegen Mordes verurteilten dänischen U-Boot-Bauer Peter Madsen soll am Mittwoch ein Urteil fallen. Der 47-Jährige will erreichen, dass seine Strafe abgemildert wird. Die Staatsanwaltschaft lehnte dies in ihrem Plädoyer ab. Sie fordert lebenslange Haft und anschließende Sicherheitsverwahrung für Madsen.

Das normale Strafmaß für Mord beträgt in Dänemark zwölf Jahre. Angesichts der Heimtücke der Tat war Madsen im April für den Mord an der Journalistin Kim Wall zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, die in Dänemark nicht zeitlich begrenzt ist.

Der schwedische Radioreporter David Rasmusson twitterte aus dem Gerichtssaal, dass die Verteidigung im Anschluss eine abgeschwächte Freiheitsstrafe von 14 bis 16 Jahren gefordert habe. Als Grund führte die Anwältin an, dass Madsen nicht vorbestraft sei.

Den Schuldspruch an sich hat Madsen akzeptiert, auch wenn er den Mord nicht zugegeben hat. Eigentlich sollte das Urteil schon Mitte September fallen, doch die Verhandlung musste nach dem Zusammenbruch eines Richters abgebrochen werden.