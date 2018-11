Bauer sucht Frau 2018 : Wer küsst wen bei „Bauer sucht Frau“?

Bei Inka Bause wird geküsst, bis die Kuh kalbt: So zärtlich war die fünfte Folge von „Bauer sucht Frau“.

von Daniel Benedict

13. November 2018, 00:18 Uhr

Berlin | Sie dürfen den Bauern jetzt küssen! Bei Inka Bause ist ja alles authentisch; aber wenn es in der fünften Folge von „Bauer sucht Frau“ doch eine Regieanweisung gab, dann war es diese. So viel geküsst wird selbst beim „Bachelor“ nur während der Dreamdates. In Namibia beispielsweise beantwortet Oliwia die Frage nach ihren Gefühlen für Jörn mit einem Kuss. „Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, sie noch leidenschaftlicher und länger und auch mehr zu küssen“, sagt er danach. Das klingt ein bisschen theoretisch – bis er beim Ausflug in den Nationalpark das Doppelzimmer bucht.



Bernhard und Annett: Kuss zum Ende der Hofwoche

Bei Bernhard und Annett endet die Hofwoche. Und völlig überraschend küssen auch diese beiden sich – hier um den Entschluss zu besiegeln, es weiter miteinander zu versuchen. Nanu! Bislang hatten sie so ausschließlich über ironische Gags kommuniziert, als wäre ihnen die ganze Sache eher peinlich. Zum Glück hat „Bauer sucht Frau“ schon vor Jahren die herzförmigen Salami-Scheiben etabliert, mit denen nun auch Bernhard sein Innerstes preisgibt. So kommt es ganz am Ende doch noch einmal zu einem unverfälschten Ausdruck wahrer Gefühle. Bei Bernhards Neffen Matthias geht es noch nicht ganz so intim zu. Tayisiyas Schwester ist zu Besuch, und Yana gleicht ihrem Zwilling bis in die Sonnenbräune: Bei beiden sind die Schultern genau dort bleich, wo sonst der Tennistrikot-Träger sitzt. Wenn Matthias nicht gleich drauflos küsst, steckt die weise Vorsicht dahinter, bloß nicht die Falsche zu erwischen. Tayisiya und Yana versprechen zwar ganz ausdrücklich, der anderen nie den Mann auszuspannen. Ihren Treueschwur verhaspeln sie allerdings wie einen echten Schüttelreim. Wahrscheinlich wissen sie beim Knutschen selbst nicht immer ganz genau, wer wer ist.

Christian und Danielle würgen vor lauter Liebe den Traktor ab

Verblüffender Weise küssen sich auch Christian und Danielle, die beiden steifbeinigsten Kandidaten der Staffel. Kurz darauf versucht sie sich dann zum ersten Mal am Lenkrad seines Treckers, würgt ihn ab und ist so bestürzt, dass sie am ganzen Leib zitternd und mit eisigen Händen Christians Trost sucht. War es wirklich nur die Angst vor dem Fahrzeug? Womöglich wirkte auch die Erschütterung über so viel Nähe nach. Wenn man von Draufgängern wir Christian sagt, sie ließen nichts anbrennen, ist Schäfer Dirk natürlich das absolute Gegenteil. Tatsächlich lässt er beim ersten Frühstück mit Lena sogar zwei Toast-Scheiben anbrennen. RTL macht eine mindestens so große Nummer daraus, als stünde sein Bett in Flammen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die Panne schon der Höhepunkt ihrer Episode ist. Zum Kuss kommt es jedenfalls nicht mehr, dafür bespringt der Bock Dirks frisch pedikürte Schafe.

Eine neue Frau für Andreas, Nacktfotos für Stephan

Andreas und Irmgard küssen sich auch nicht; sie passen nicht zueinander und Andreas spricht es aus. Ihre Frage nach seinen Gefühlen beantwortet er schmerzhaft präzis mit einem „Fünklein“, wobei es eben nur ein „kleines“ ist und selbst das nur „vielleicht“. Nächste Woche liefert RTL eine neue Frau nach Kanada. Bei Niels und Martina dagegen geht die Hofwoche gerade erst los; die beiden kennen sich kaum. Logischerweise bleibt es also beim Zungenkuss zwischen ihr und dem neugeborenen Kälbchen. Martina steckt dem Tier unerschrocken den Finger ins Maul, um zu prüfen, ob es schon saugt. Das tut es, und nur einer saugt noch stärker: Stephan. Nachdem er Steffi schon am ersten Tag an den Hintern gefasst hatte, küsst er sie jetzt bei jeder Gelegenheit – und das mit einer Leidenschaft, dass die vier, sechs oder zwölf „Bambinos“, die er sich von ihr wünscht, schon alle unterwegs sein dürften. Woher nimmt dieser Mann das ganze Testosteron? Bauernreporter Ralf Herrmann geht der Sache im „extra“-Magazin auf den Grund: Am Stammtisch stärkt Stephan sich nicht nur mit Bier, sondern auch mit dem Anblick üppiger Nacktfotos an der Wand.

