Großfahnung in Belgien : Verschwundener mutmaßlicher Rechtsextremist tot aufgefunden

Vier Wochen wurde nach ihm in Belgien intensiv gefahndet. Nun wurde Jürgen Conings offenbar tot aufgefunden. Er war nach Todesdrohungen gegen einen Virologen spurlos verschwunden.

Brüssel | Nach vierwöchiger Fahndung nach dem terrorverdächtigen Soldaten Jürgen Conings ist in Ostbelgien eine Leiche gefunden worden. Die Zeitung "Het Belang van Limburg" bezog sich am Sonntag auf den Bürgermeister der Gemeinde Maaseik, Johan Tollenaere. Er habe beim Mountainbike-Fahren einen scharfen Verwesungsgeruch wahrgenommen und den Leichnam in der Nähe...

