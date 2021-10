Mutmaßlicher Täter gefasst : Bericht: Mindestens vier Tote nach Gewalttat in Norwegen

In einer norwegischen Kleinstadt bei Oslo werden am Abend Menschen angegriffen. Mindestens vier von ihnen sind einem Bericht zufolge tot. Der mutmaßliche Täter ist gefasst.

Oslo | Bei einer Gewalttat in Norwegen sind mehrere Menschen verletzt und getötet worden. Das teilte die norwegische Polizei am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz mit. Zeitungen wie "Verdens Gang" berichteten am späten Mittwochabend, dass mindestens vier Menschen tot seien. Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 18.30 Uhr im Zentrum der Stadt Kong...

