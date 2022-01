Antisemitismus-Vorwurf : Bericht: Lederjacke von Gil Ofarim wird jetzt zum Beweismittel

Im Oktober des vergangenen Jahres soll ein Hotel in Leipzig Gil Ofarim wegen einer Davidstern-Kette abgewiesen haben. Nun soll die Lederjacke des Sängers neue Erkenntnisse bringen.

Leipzig | Nach dem mutmaßlichen Antisemitismus-Vorfall in einem Leipziger Hotel ist es etwas ruhiger um den Fall Gil Ofarim geworden. Doch am Neujahrstag richtete sich der Sänger über Instagram an seine rund 147.000 Follower. "Wie ihr wisst, habe ich mich nach dem Vorfall in Leipzig zurückgezogen. Aus Respekt vor allen Beteiligten werden ich dies auch weiterhin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.