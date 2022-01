Baby auf der Welt : Bericht: Helene Fischer soll Mutter geworden sein

Die Sängerin Helene Fischer soll ihr Baby zur Welt gebracht haben – sie habe das Kind bereits im Dezember geboren. Das berichtet die "Bild".

Hamburg | Von der Geburt will die "Bild" aus dem engsten Familienumfeld erfahren haben. Es handele sich um eine Tochter. Selbst hat sich Helene Fischer noch nicht dazu geäußert, der letzte Post in den Social-Media-Kanälen stammt vom 28. Dezember und preist eine Silversterplaylist an. Related content Dass ihr Privatleben rund um die Schwangerschaft massi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.