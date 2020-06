Bei Gütersloh : 400 Neuinfektionen in Tönnies-Fleischbetrieb in NRW

In einem Fleischbetrieb in Rheda-Wiedenbrück haben sich Hunderte Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

von dpa

17. Juni 2020, 12:42 Uhr

Rheda-Wiedenbrück | Beim Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind seit Anfang der Woche 400 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte eine Sprecherin des Kreises Gütersloh in Ostwestfalen am Mittwoch. Zuvor hatten die Zeitungen "Westfalen-Blatt" und "Neue Westfälische" berichtet.

Pressekonferenz am Nachmittag

Am Nachmittag wollten der Kreis Gütersloh und Tönnies bei einer Pressekonferenz über das Geschehen informieren. Am Dienstag hatte das Unternehmen von 128 positiv auf das Virus getesteten Mitarbeitern gesprochen und Maßnahmen zugesagt, die Ausbreitung einzudämmen.