Erlös für Wiederaufbau der Region : Bei Sturm in Italien umgekippte Tannen werden Weihnachtsbäume

Offenbar findet die Aktion große Resonanz: Der erste Schwung Bäume ist ausverkauft.

von dpa

10. Dezember 2018, 15:23 Uhr

Rom | Die am Wochenende in mehreren Städten angebotenen Tannen seien ausverkauft, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsverbands Coldiretti am Montag. Die Aktion soll voraussichtlich am kommenden Wochenende fortgesetzt werden und der Erlös betroffenen Gebieten in Norditalien zugute kommen.

Unwetter hatten dort Ende Oktober und Anfang November schwere Schäden angerichtet und tiefe Schneisen in die Wälder gerissen. Rund 30 Menschen kamen ums Leben.

Auch die Weihnachtsbäume des Präsidenten sind Weißtannen, die der Sturm in Venetien und im Trentino umgelegt hatte, bestätigte ein Sprecher. Eine schmückt nun den Quirinalspalast in Rom, die andere das Landgut des Präsidenten in Castel Porziano.