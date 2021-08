Codename für Mädchen : Bei Evakuierungsflug aus Kabul geborenes Baby nach Flugzeug benannt

AFP PHOTO / US AIR FORCE/EDGAR GRIMALDO/HANDOUT

Eine Afghanin bekam bei der Zwischenlandung auf dem US-Stützpunkt Ramstein ihr Kind. Das Baby soll nun wie die Evakuierungs-Maschine heißen.

Kabul | Ein an Bord eines US-Transportflugzeugs aus Kabul geborenes afghanisches Baby ist nach dem Flugzeug benannt worden, in dem es auf die Welt gekommen ist. Die Mutter hatte das Mädchen kurz nach der Landung auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland noch im Laderaum der Maschine bekommen. Seine Eltern beschlossen daraufhin, sie nach dem Rufz...

