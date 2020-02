Tragischer Todesfall : Bei Bayern-Spiel: Nichte von Paderborn-Profi Mamba stirbt im Stadion

Nach Reanimationsversuchen wurde das Mädchen in eine Klinik gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden.

von dpa

22. Februar 2020, 16:13 Uhr

München | Das Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen den SC Paderborn ist von einem tragischen Todesfall überschattet worden. Die 14 Monate alte Nichte von Paderborns Fußballprofi Streli Mamba kollabierte am Freitagabend in der Münchner Allianz Arena. Nach Reanimationsversuchen wurde das Mädchen mit dem Krankenwagen in eine Münchner Klinik gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden und starb. Das teilten beide Vereine am Samstag mit.



Der SC Paderborn zeigte sich "schwer erschüttert" und drückte der Familie sein "tiefstes Mitgefühl" aus. Außerdem bat der Verein darum, die Privatsphäre der Familie ihres Spielers zu respektieren. Man werde keine weitere Stellungnahme zu dem tragischen Vorfall abgeben, hieß es weiter. Der FC Bayern zeigte sich in einer Mitteilung ebenfalls "tief erschüttert" und übermittelte der Familie des gestorbenen Mädchens sein Mitgefühl.

